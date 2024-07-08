"الفنية العسكرية" تحصد المراكز الأولى في عدد من المسابقات العلمية الدولية بالولايات المتحدة

كتب- محمد سامي:

حصل فريق الكلية الفنية العسكرية المشارك في مسابقة "وكالة ناسا للهندسة الصاروخية" التي أقُيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 50 فريقا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الممولة من وكالة ناسا، على المركز الأول في العرض التقديمي والمركز الثاني في الترتيب العام للفرق المشاركة، وجائزة أفضل تصميم خارجي للصاروخ، وجائزة أفضل تصميم لدوائر التحكم واستخدام المستشعرات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة وسعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية من خلال المشاركة بالمؤتمرات والمسابقات العلمية الدولية بما يسهم في تبادل الخبرات والتعرف على كل ماهو جديد في مجال البحث العلمي .

وفي مسابقة المركبات الأرضية غير المأهولة بأمريكا، حصل فريق الكلية الفنية العسكرية على المركز الثالث في الترتيب العام من بين 100 فريق شارك في المسابقة من مختلف الجامعات الدولية، فضلاً عن حصوله على المركز الثاني في تصميم المركبة بذات المسابقة.

وتأتي تلك النجاحات التي حققتها الكلية الفنية العسكرية في المسابقات العلمية الدولية تأكيداً على المكانة العلمية المرموقة التي تتميز بها الكلية بين الكليات والمؤسسات العلمية الكبرى بمختلف دول العالم .