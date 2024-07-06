غدًا.. انطلاق الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن بمشاركة عربية ودولية



كتب- عمرو صالح:

أكد صبحي الحفناوي، مقرر عام الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن، انعقاد الدورة الثالثة من الملتقى غدًا، بحضور خبراء الدواجن في مصر والعالم العربي وبمشاركة عربية دولية لأول مرة.

كما ستشارك الشركات العاملة في جميع قطاعات صناعة الدواجن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على وضع خطة إستراتيجية لتنظيم وحماية صناعة الدواجن والعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وذلك بالتعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية.

وأوضح "الحفناوى"، أن الملتقى سيشهد إعلان إنشاء الاتحاد العربي لشركات الأدوية البيطرية والأعلاف بحضور ممثلين عن قطاعات صناعة الدواجن في العراق والسعودية والإمارات بالإضافة إلى ممثلين من الجزائر واليمن وإحدى الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في إنتاج أعلاف الدواجن، لتكوين هذا الاتحاد الذي سيخدم جميع العاملين فى صناعة الدواجن بالعالم العربي.

وأشار إلى أنه من الأهداف الرئيسية للملتقى العمل على إيجاد آلية لدعم صغار مربي الدواجن وإنهاء مسلسل الخسائر المستمرة والذي أدى إلى خروجهم من المنظومة وأيضًا طرح الحلول اللازمة لحل مشكلات صناعة الدواجن ووضعها في توصيات لرفعها إلى جميع الجهات المعنية بمعرفة اللجنة التي تضم ممثلين عن جميع قطاعات صناعة الدواجن تكون مهمتها العمل على رفع التوصيات ومتابعة تنفيذها مع كافة الوزارات المعنية.