المفتي: الأزهر صرح للعلم والبناء لا للهدم والتخريب والإخوان يرون منهجه ضالًّا

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن تاريخ طويل من الصراع الفكري بين جماعة الإخوان والأزهر الشريف.

في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "اسأل المفتي"، أشار المفتي إلى أن الإخوان، منذ تأسيسهم عام 1928، حاولوا باستمرار إقصاء علماء الأزهر وتشويه صورتهم، وذلك بسبب كشفهم لفساد منهج الجماعة ومخالفته لمنهج الأزهر الوسطي المعتدل.

أكد المفتي أن منهج الأزهر يقوم على التعددية والانفتاح، حيث يدرس كافة المذاهب الإسلامية بمنهجية علمية، مما يساهم في تحقيق التقارب بين المسلمين. على النقيض من ذلك، سعت جماعة الإخوان إلى احتكار تفسير الإسلام وفرض رؤيتها الضيقة، بل ووصل بهم الأمر إلى وصف منهج الأزهر بالضلال.

كشف المفتي عن محاولات الإخوان لمحو فكرة المذهبية الفقهية، والدعوة إلى العودة إلى الكتاب والسنة فقط، دون الاعتراف بالمذاهب الفقهية المعتبرة ودورها في فهم النص الشرعي وتطبيقه.

شدد المفتي على أن الأزهر الشريف هو صرح للعلم والمعرفة، يهدف إلى بناء العقول وتخريج أجيال قادرة على الإسهام في بناء المجتمع وتطوره. وأكد أن كل من تخرج من الأزهر متشربًا منهجه الوسطي لا يمكن أن يكون إلا عنصر بناء وإصلاح، وليس عنصر هدم وتخريب.

اختتم المفتي الحوار بالتأكيد على أن الفكر الأزهري مستهدف، وأنه يجب التمسك به مع تطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر. وشدد على أن الأزهر الشريف، ما دام موجودًا، سيظل السد المنيع أمام الأفكار الفاسدة والمتطرفة.