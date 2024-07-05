أول زيارة بعد أداء اليمين.. وزير الأوقاف يتابع العمل بمستشفى الدعاة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بعد صلاة الجمعة، مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، للاطمئنان على العمل بداخلها.

وتفقد الأزهري، أقسام المستشفى وتابع الخدمات المقدمة للمرضى من الأئمة والدعاة وغيرهم، واطمأن على الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، الذي يعالج من وعكة صحية أصابته بسبب ضغط العمل خلال الفترة الماضية.

كان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أدى صلاة الجمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة أقدم مسجد أقيم في مصر وإفريقيا؛ في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.

شارك في أداء الصلاة: اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وقيادات المحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء.