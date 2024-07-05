رسميا.. وزير العمل يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا إقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الاعياد ،والمناسبات الرسمية ،التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأكد وزير العمل، على صدور الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات كل في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل والإنتاج؛ للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ..

وأشار الكتاب الدوري، إلى منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو 2024 بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1446 هجرية طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة - كلما أمكن ذلك؛ تحقيقا للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2213

لسنة 2024 والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وفي نفس السياق، تقدم وزير العمل للشعب المصري العظيم والمسلمين في كل أنحاء العالم بخالص التهنئة بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وكان "مصراوي"، وفق مصادر خاصة، كشف عن أن وزير العمل بصدد الإعلان عن أن الخميس 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.