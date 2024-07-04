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مصطفى بكري: الحكومة الجديدة ستقدم استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب آواخر 2025

09:53 م الخميس 04 يوليه 2024

مصطفى بكري الإعلامي والنائب البرلماني

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كتب- حسن مرسي:

أثنى الإعلامي مصطفى بكري على التشكيل الحكومي الجديد بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذا التغيير لن يقتصر على الأفراد بل سيشمل السياسات أيضًا.

وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عازم على التغيير الواسع والشامل، وأن الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية يجب تلافيها.

وأشار مقدم "حقائق وأسرار"، إلى أن هذه الحكومة ستقدم استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب آواخر 2025 وبداية 2026، وستكون هناك حكومة جديدة، لذلك يجب أن يكون هناك تغيير في النهج والأسلوب.

وأشاد بتعيين المهندس كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء بعد النجاح الكبير الذي حققه في ملف النقل، وإضافة ملف الصناعة إليه.

كما أثنى على إسناد منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأعرب بكري عن أمله في أن يتحقق ما تحدث عنه رئيس الوزراء بشأن تنظيم مؤتمر صحفي أسبوعي للحكومة، مؤكدًا أن الشعب المصري يحتاج إلى حكومة قوية وفاعلة وقادرة على تخفيف معاناته.

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