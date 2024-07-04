رسميا.. محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني 2023-2024

كتب- محمد نصار:

اعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 22 يوليو حتى 3 أغسطس 2024.

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات النقل الثانوي الفني سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأحد 22 يوليو حتى السبت 3 أغسطس.

كما ستبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية من الأحد 28 يوليو حتى السبت 3 أغسطس.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن الامتحانات ستستمر حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.