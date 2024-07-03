عقب أداء اليمين الدستورية.. وزير العدل يكشف أهم ملفات الوزارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عن أهم الملفات التي ستكون على طاولة حقيبة وزارة العدل في هذا التوقيت.

وقال وزير العدل، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، الأربعاء، إنَّ أهم الملفات هي المحاكم والنيابات والشهر العقاري وإنجاز المواطن لخدمته في يسر وسهولة دون عناء أو تعب؛ فالهدف الأسمى هو إسعاد المواطن، والتيسير عليه في الحصول على حقه أي كان بما فيهم المتهم، فالمتهم له ضمانات وحقوق يقرها القانون والدستور، فكيف سيتم التعامل في ضوء هذه الضمانات.

وتابع "فنجري": وزارة الداخلية تمثل بالنسبة لنا الأساس الذي تُبنى عليه جميع الإجراءات الجنائية، ووزارة العدل تكمل التحقيق والمحاكمة؛ لتحقيق النتيجة المرجوة من الإجراءات الجنائية، وكذلك الأمر وزارة الاتصالات ودورها في الاستمرار لميكنة المحاكم.

وأكمل وزير العدل: من حسن حظ وزارة العدل أن المستشار عمر مروان وزير العدل السابق اتبع منهج معين، ونحن سنسير على خطاه ونستكمل ما بدأه بشأن التعامل مع المواطنين.

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