4 "خوالد" بحركة المحافظين الجديدة -تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

شهدت حركةُ المحافظين بعد اعتمادها اليوم الأربعاء وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية تعيينَ عدد من المحافظين الجدد والإبقاء على محافظين آخرين.

وشملت الحركة 4 محافظين باسم "خالد"؛ وهم:

1- خالد محمود عبد الحليم عبد العال، محافظًا لقنا.

2- اللواء خالد مبارك حسين بكري، محافظًا لجنوب سيناء.

3- اللواء خالد شعيب محمود حسين، محافظًا لمطروح.

4- اللواء خالد مجاور محمد، محافظًا لشمال سيناء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كلِّف رسميًّا بالتشكيل الحكومي الجديد، وكذلك حركة المحافظين، من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يونيو الماضي.

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