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السيسي يعين زكي مساعدا وعسكر مستشارا.. وعمر مروان مديرا لمكتبه

04:39 م الأربعاء 03 يوليو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من:

- الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

- الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

- المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية.

- اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.

- الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد أحمد زكي محمد الدكتورة هالة حلمي السعيد
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الرئيس السيسي يعين زكي مساعدًا وعسكر مستشارًا وعمر مروان مديرًا لمكتبه
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