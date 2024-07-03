السيسي يعين زكي مساعدا وعسكر مستشارا.. وعمر مروان مديرا لمكتبه
كتب- محمد سامي:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من:
- الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.
- الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
- المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية.
- اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.
- الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
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