34 جلسة عامة × 113 ساعة.. "الشيوخ" يعلن فض دور الانعقاد الرابع بعد استعراض إنجازاته

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فضَّ دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

وتضمن تقرير إنجازات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عقد 34 جلسة عامة، استغرقت 113 ساعة و10 دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من النواب، وعقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتناول المجلس بالجلسات العامة، في ما يتعلق بأدائه التشريعي، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2025.

وناقش المجلس 6 دراسات برلمانية، وقد تنوعت تلك الدراسات ما بين: "صناعة الأسمدة الكيماوية- سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي- الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها- زراعة القطن المصري- الشباب والذكاء الاصطناعي- تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر".

وناقش المجلس دراستَين للأثر التشريعي، الأولى: دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديــد الــعــمــل بــالــقــانـــون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والثانية: دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وناقش مجلس الشيوخ، في ما يتعلق بالأداء الرقابي، 23 طلب مناقشة عامة، ونظر 168 تقريرًا عن اقتراحات برغبة، وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.

وقامت اللجان النوعية، في ما يتصل بنشاط اللجان النوعية؛ بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، ومارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية؛ للوقوف على حقيقة العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول لها.

وبلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع 199 تقريراً، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو 866 اجتماعاً بإجمالي عدد ساعات بلغ 740 ساعة.

وقامت اللجان النوعية، في إطار ما تمثله الزيارات الميدانية من أهمية في الوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة، بالعديد من الزيارات الميدانية وفقاً لما أجازته اللائحة الداخلية في هذا الشأن لفحص موضوع محال إليها، حيث بلغت 10 زيارات ميدانية.

زيارات رئيس المجلس

وفي ما يخص الدبلوماسية البرلمانية؛ وإدراكاً من مجلس الشيوخ لأهمية ما تمثله الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز أطر التشاور والتعاون مع مختلف دول العالم في ضوء السياسة الخارجية التي أرستها القيادة السياسية، والتي ترتكز على محورَي التنوع والاتزان مع مختلف القوى الدولية، تحقيقاً للمصالح المشتركة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية؛ فقد قام رئيس المجلس بزيارات إلى كل من:

- مجلس الأعيان الأردني في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر من العام الماضي، في إطار الدور المحوري للعلاقات المصرية- الأردنية كنموذج للعلاقات الأخوية الاستراتيجية.

- جمهورية أوزباكستان في الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات والرغبة المشتركة في تعزيزها.

- جمهورية كازاخستان في الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاري، في إطار المصالح المشتركة بين البلدَين وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في هذا الشأن.

واستقبل رئيس مجلس الشيوخ، العديدَ من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم؛ منها: مجلس الشيوخ الغيني، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني.

واستقبل عبد الرازق وفودًا دبلوماسية من جهات عديدة؛ وهي: "المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وقام رئيس المجلس بتوقيع 3 بروتوكولات تعاون مع كل من: مجلس الشيوخ الغيني- مجلس الشيوخ بجمهورية أوزباكستان- مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان.

وشارك وكيلا المجلس مع باقي أعضاء المجلس في توطيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف سواء من خلال استقبالهم عددًا من الوفود البرلمانية والدبلوماسية أو مشاركتهم في بعض المحافل الدولية؛ ومنها: "جلسات الاتحاد البرلماني الدولي، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، البرلمان الإفريقي، المنتدى التحضيري لمجموعة البريكس، البرلمان العربي، برلمان البحر المتوسط، الاتحاد البرلماني العربي، المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات".















