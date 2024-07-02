عبدالله رشدي يعلق على اختيار "الأزهري" وزيرًا للأوقاف خلفًا لـ"جمعة"

كتب- محمد شاكر:

أشاد الداعية الدكتور عبدالله رشدي، باختيار الدكتور أسامة الأزهري، وزيرا للأوقاف، خلفًا للدكتور محمد مختار جمعة، ضمن التشكيل الوزاري الجديد، الذي سيتم الإعلان عنه رسميا غدا الأربعاء.

وقال رشدي عبر فيسبوك: "نبارك لصاحب الفضيلة الدكتور المُحدِّثِ أسامة الأزهري توليَّه حقيبةَ الأوقاف؛ نسأل الله أن يستعمله لما فيه صلاح الدعوة والعباد والبلاد، وأن يُعينَه على ما أقامه فيه وأن يرزقه بطانةً صالحةً تُعينُه على الإصلاحِ وتشدُّ في الخيرِ أَزْرَه".

ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وجرى ترشيح الدكتور أسامة الأزهري خلفًا للدكتور مختار جمعة في منصب وزير الأوقاف، وفق مصدر حكومي.

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