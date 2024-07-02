"الرقابة الصحية": نجاح 5 مستشفيات في الحصول على "اعتماد جهار"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، حصول مستشفى "كليوباترا" بالقاهرة على اعتماد جهار GAHAR ونجاح أربعة مستشفيات جديدة بمحافظات الغربية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان في الحصول على الاعتماد المبدئي وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا).

وذكرت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه المستشفيات هي "حميات المحلة الكبرى بالغربية، وإيليت بالإسكندرية، وقلين التخصصي بكفر الشيخ، والمنار الخاصة بأسوان".

وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح مركز طب أسرة أبو خليفة ووحدة طب أسرة المنايف بالإسماعيلية على الاعتماد، ليصل بذلك عدد مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة إلى 42 وحدة ومركزا، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل.

وشملت قرارات اللجنة اعتماد كل من مركز الطب الطبيعي ومركز الأشعة التشخيصية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، إلى جانب اعتماد عدد من المنشآت هي مركز دار الأشعة - الإسكندرية ومركز طيبة للعلاج الطبيعي - الإسكندرية ومركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بمستشفى حميات دمنهور - البحيرة ومركز عيون لجراحات العيون وعلاج ضعف الإبصار- شبرا بالقاهرة - معهد السمع والكلام - الجيزة.

وهنأ الدكتور أحمد المنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد، بالفوز المستحق بمكتسبات الانضمام لنخبة القطاع الصحي المصري، مشيدا بأداء فرق الجودة بها والعمل الدؤوب لتطبيق معايير الجودة.

وأكد أن عملية اتخاذ القرار بالنسبة لاعتماد المنشآت الصحية تخضع لقواعد صارمة لضمان النزاهة والموضوعية حيث يتم تشفير اسم المنشأة الصحية واستبداله برقم خاص (الرقم التعريفي للمنشأة الصحية ) بعد إجراء الزيارة التقييمية قبل عرضه علي اللجنة العليا للاعتماد بما يضمن حيادية التعامل مع التقرير المقدم للبت في قرار الاعتماد أو الاعتماد المبدئي، ثم يتم إدراج تقرير الزيارة التقييمية للمنشأة الصحية ضمن أول أجندة متاحه لاجتماع اللجنة.

وأضاف أنه يتم انتظار فترة 15 يوماً قبل التصديق على قرارات المنشآت التي تم رفض اعتمادها طبقا للقرار الرابع وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المبدئي أو الاعتماد؛ حيث يحق للمنشأة الالتماس لإعادة النظر في الرأي في خلال 15 يوما من إبلاغ المنشأة بنتيجة التقييم.

وأعرب عن فخره بانضمام المنشآت الصحية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لقافلة المنشآت الحاصلة على اعتماد "جهار" GAHAR ، مما يعد دليلاً قوياً على نجاح المنظومة الجديدة في نشر ثقافة الجودة بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية وتحفيز المنشآت على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

كما أعرب الدكتور أحمد طه عن سعادته بنجاح بعض المنشآت الصحية من المحافظات التي سيطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل خلال مرحلته الثانية في الحصول على الاعتماد مما يمهد الطريق لإنجاز هذا المشروع القومي المهم وفق الجدول الزمني المحدد له، وبما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو إتمام منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أداة تحقيق مبدأي العدالة والجودة بالرعاية الصحية وإتاحتها لكافة المصريين.