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مصدر مطلع يكشف هوية وزير الثقافة بالحكومة الجديدة

08:06 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

الدكتور أحمد هنو

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كتب - محمد عاطف:

كشف مصدر مطلع لقناة إكسترا نيوز، عن ترشيح الدكتور أحمد هنو لمنصب وزير الثقافة بالحكومة الجديدة.

والدكتور أحمد فؤاد هنو هو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة.

ويشهد التغيير الوزاري المقرر الإعلان عنه رسمياً غدا الأربعاء، دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة بالحكومة الجديدة عميد كلية الفنون بجامعة الجلالة التغيير الوزاري الجديد حكومة مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي
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