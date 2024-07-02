دمج واستحداث وزارات و3 أولويات.. حكومة مدبولي الجديدة – تغطية خاصة



القاهرة - مصراوي:

يشهد التغيير الوزاري المقرر الإعلان عنه رسمياً غدا الأربعاء، دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وقبل نحو شهر، قرر الرئيس السيسي تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

وكشفت مصادر حكومية، أن التغيير الوزاري يشهد نحو 20 حقيبة وزارية على رأسها الخارجية والتعليم والزراعة والطيران والعدل.

وعلى خلفية التغيير الوزاري، غادر عدد من الوزراء الذين تم إبلاغهم بشكل رسمي أنهم خارج التعديلات الوزارية مكاتبهم مساء الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع لـ"إكسترا نيوز"، إن الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لتشكيل الحكومة الجديدة.. (اضغط هنا)

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