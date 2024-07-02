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مصطفى بكري: كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة

04:03 م الثلاثاء 02 يوليو 2024

كامل الوزير

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل سيتم إسناد إليه حقيبة وزارة الصناعة، إضافة إلى تكليفه بمنصب نائب رئيس الوزراء.

وقال بكري عبر صفحته على "تويتر"، الثلاثاء:"لماذا النقل؟، لأنه أنجز، لماذا تضم إليه الصناعة؟، لأنه قادر علي الإنجاز ورد الإعتبار إلى الصناعة، ولماذا نائبا لرئيس الوزراء؟، لأنه يستحق ذلك".

وفي صباح اليوم، قال مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز، إن التغيير الوزاري، المقرر الإعلان عنه غدا، شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف المصدر: التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

كامل الوزير مصطفى بكري مجلس النواب نائبا لرئيس الوزراء
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