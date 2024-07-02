وزير الري يكشف عن حجم العجز المائي وتفاصيل استيراد مصر للمياه

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تحتاج إلى نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، وأن ما يصلنا من دول حوض النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذي يكشف حجم العجز المائي الذي تعانيه مصر، حيث وصلنا إلى نصف حد الفقر المائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى- الفرص- التحديات".

وأضاف سويلم: "وصلنا في فترة التسعينيات إلى ما تحت خط الفقر المائي، كما أن التحديات تزداد مع الزيادة السكانية المستمرة، والتي يزيد معها العجز المائي".

وتابع الوزير: "لذلك اتجهت البلاد إلى مشروعات إعادة استخدام المياه، لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى استيراد الغذاء باعتباره استيرادًا للمياه بشكل غير مباشر".

وكشف سويلم أن الجزء الأكبر من مياه الري الحقلي لا يفقد، كما يتوقع البعض، وإنما يتم تجميع المياه من خلال شبكة الصرف الزراعي، ومعالجتها عبر محطات معالجة المياه الضخمة التي تم إنشاؤها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعني وجود منظومة للاستفادة من تلك المياه وعدم فقدها.

وأشار وزير الري إلى أنه ليس كل الأراضي تصلح للتحول للري الحديث.