وكيل "الشيوخ" يدعو للاستفادة من التكنولوجيا في مواجهة تحديات شح المياه

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن ملف الري الحديث يمثل شبحًا يؤرق العالم بأسره؛ نظرًا للتغيرات المناخية، وهي شبح مخيف للغاية وفقًا للخبراء، يهدد بلداناً كاملة تتحول إلى تصحر، ومدن كاملة ستختفي من الوجود.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى- الفرص- التحديات".

وأشار أبو شقة إلى أن الري الحديث يتصل بعدة وزارات؛ من بينها الري والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها؛ لأنه يرتبط بالري والمياه والزراعة والاستثمار الزراعي والتكنولوجيا المستخدمة في هذه المجالات، حيث التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح وكيل "الشيوخ" أن مصادر مياه الري إما أن تكون مياهَ أنهار أو مياهًا جوفية، وفي مصر لدينا 5 أزمات رئيسية في المياه الجوفية، وكما يقرر الخبراء أن الاعتماد على المياه الجوفية في مصر بات أمرًا ملحًّا، مما يتطلب استراتيجية بشأن مناطق تعوم حول بحيرات من المياه الجوفية، لذلك لا بد أن نكون أمام استراتيجية لكي يتم تعويض الحصص المحددة في مياه نهر النيل، ونظرًا للتغيرات المناخية وأزمة المياه؛ فإننا نحتاج إلى ضعف حصة مصر من مياه النيل.

وشدد أبو شقة على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والعلمية والبحث العلمي في هذا المجال، فالتكنولوجيا الحديثة الآن أصبحت تحكم العالم، لافتًا إلى أن هناك محاصيل عديدة تستهلك مياهًا كثيرة، ولذلك لا بد من الاستفادة من الأفكار العلمية لحل هذه الإشكاليات الخاصة بمياه الري؛ منها الأمطار الصناعية وهي علم، وكذلك تحلية مياه البحر، ويجب الاستفادة من التكنولوجيا في الزراعة وما يسمى بالزراعة الذكية والاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، داعيًا إلى وضع نصوص تشريعية عن الاستثمار الزراعي تكون منفصلة عن قانون الاستثمار.

واختتم وكيل مجلس الشيوخ، كلمته، معلنًا موافقته على الدراسة وتقرير اللجنة، مطالبًا باستراتيجية وطنية للأمن الغذائي والمائي، وأن يكون هناك تشريع ينظم كل هذه المسائل المتشابكة.