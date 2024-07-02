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أفضل فرصة استثمارية في الساحل الشمالي.. مطور عقاري يكشف التفاصيل

01:24 م الثلاثاء 02 يوليو 2024

الساحل الشمالي

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كتب- محمد عبد الناصر:

قال عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتطوير السياحي والعقاري، التابع لـ"مصر السيادي"، إن صفقة رأس الحكمة لها تأثير كبير على مستوى القطاع العقاري ككل؛ حيث أسهمت في جذب استثمارات قوية بمدن ساحلية جديدة.

وأضاف إلهامي، خلال فعاليات المائدة المستديرة الثامنة من "ثنك كوميرشال"، أن منطقة الساحل الشمالي لم تشهد تجربة استثمار سياحي حقيقي حتى الآن.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتطوير السياحي والعقاري، أنه توجد فرصة استثمارية كبيرة أمام الشركات لتنفيذ الشقق الفندقية من فئتَي الثلاث والأربع نجوم في سوق الساحل الشمالي، نظرًا للحاجة إليها في السوق المصرية.

وتابع إلهامي: الاستثمار بالمدن لا يقتصر على السكني فقط؛ بل يمتد لتوسيع مفهوم المدن المتكاملة، ويضيف مناطق تجارية وإدارية وغيرها.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتطوير السياحي والعقاري أن صفقة رأس الحكمة ستفتح المجال أمام شراكات منبثقة بين المطورين في تطوير منطقة رأس الحكمة.

الساحل الشمالي مطور عقاري عمرو إلهامي صندوق مصر صفقة رأس الحكمة
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