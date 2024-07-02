لا توجد شكاوى.. "أمهات مصر": امتحان اللغة الأجنبية الأولى جاء سهلا

كتب_محمد فتحي:

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إنها تابعت امتحان اللغة الأجنبية الأولى المنعقد صباح اليوم الثلاثاء لطلاب الثانويه العامه.

ورصدت عبير أحمد، ردود أفعال الطلاب عقب انتهائهم من امتحان اللغة الأجنبية الأولى المنعقد صباح اليوم الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة.

وأوضحت أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشهادة الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، جاء سهلا، بحسب الطلاب وأولياء أمورهم.

وتابعت: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصف الثالث الثانوي، جاء في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا الجزئية الخاصة بالترجمة كانت صعبة موضحة أنه لم يتم رصد أي مشكلات أخرى متعلقة بالامتحان.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان المقبل في مادتي الجغرافيا والكيمياء، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو.