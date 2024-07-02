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BBC

مصدر مطلع: مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة غدا

12:10 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- مصراوي:

قال مصدر مطلع، لاكسترا نيوز، إن مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة، ستكون غدا الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وأضاف المصدر: التغيير وزاري شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات.

وأوضح المصدر: التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، والحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

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