بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة نظم الري الحديثة

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

كما تشهد جلسة مجلس الشيوخ، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وجاءت الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة على النحو التالي:

تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

النائب أكمل نجاتي، بشأن وضع خطة زمنية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.

النائب محمود القط، بشأن إصدار كتاب دوري يوضح كيفية التعامل الجمركي مع الركب الطائر.

النائب محمد فريد بشأن قياس الإنفاق العام الموجه للطفل.

ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن الاحتفال بيوم المصريين المغتربين المصريين بالخارج.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب شريف الجابري وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب أحمد فوزي بشأن التوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية المختلفة تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بتوفير سلاسل الإمداد الأساسية.

النائب محمد عمار بشأن تفعيل دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في إصدار السجل التجاري للشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر.

تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحات برغبات وطلب مناقشة عامة مقدمة من النائب أسامة فهيم، بشأن إعادة رصف ورفع كفاءة طريق قويسنا - بجيرم مرورًا بقرية قويسنا البلد وحتى الكوبري الفاصل بينهما.

النائب حسين عبد المجيد خليفة، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان.

النائب أبو النجا المحرزي، بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء ثلاثة كباري علوية بمحافظة قنا.

النائب رمضان إمام، بشأن إنشاء كوبري عبور مشاة على ترعة السويس بدلًا من صال أبو سليم الموجود حاليًا بعزبة الرباعية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

النائب علاء طاحون، بشأن سرعة من خدمة الصرف الصحي بزمام قرية الأنجب.

النائبة نهال المغربل، بشأن تعظيم الاستفادة من مدينة بورسعيد الجديدة في إطار مركز أشمون المنوفية علمًا بأنها داخل الحيز العمراني.