الجيزة تتخذ إجراءات صارمة: 10 محاضر لمحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق



كتب-أحمد عبد المنعم:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تحرير 10 محاضر غلق للمحال العامة غير الملتزمة بالمواعيد المقررة للغلق بشوارع اللبيني فيصل والملك فيصل الرئيسي بحي الهرم.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، التىتم العمل بها اعتبارًا من أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وشدد محافظ الجيزة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، مشيرًا إلى أن القرار راعى تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والورش، والكافيهات، والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية.