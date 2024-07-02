رئيس حي دار السلام: إغلاق جميع محلات الحي تنفيذًا لقرار الغلق

كتب - مصطفي صلاح:

أعلن اللواء عبد التواب رفعت، رئيس حي دار السلام، عن إغلاق جميع المحلات التجارية في الحي اعتبارًا من مساء اليوم، وذلك تنفيذًا لقرار الغلق الصادر من السلطات التنفيذية.

وأكد رئيس حي دار السلام أن القرار يأتي ضمن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على قرار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الصالح العام.

وأشاررئيس حي دار السلام، إلى أن جميع المحلات التجارية في الحي قد تم إخطارها بمواعيد الغلق الجديدة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بها بشكل صارم.

وأضاف أن فرق المتابعة الميدانية ستواصل جولاتها اليومية للتأكد من الالتزام التام بقرار الغلق، مع توثيق جميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

ودعا رئيس حي دار السلام جميع أصحاب المحلات التجارية إلى التعاون مع السلطات التنفيذية والالتزام بمواعيد الغلق المحددة، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإجراءات يصب في مصلحة المجتمع ويعزز من جهود ترشيد استهلاك الطاقة.