الوصول لـ "زايد والهرم وأكتوبر" في دقائق.. 20 صورة ترصد محور 26 يوليو الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

ويؤدي المحور إلى كوبري البراجيل على اليسار، والذي يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد، الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين، ويمر بالطريق الدائري في منطقة "مكاوي".

انتهت محافظة الجيزة، خلال الفترة الماضية، من كافة الأعمال المرتبطة بتنفيذ محور 26 يوليو الجديد، والذي يأتي ضمن شبكة الطرق الجاري تنفيذها؛ لربط المحاور وتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات بالجيزة.

ويبدأ مسار محور 26 يوليو الجديد من شارع أحمد عرابي مرورًأ بأعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل وحتى منطقة الربط مع محور المهندس شريف إسماعيل، حيث تم تنفيذه وتطويره ليشمل 6 حارات في طريق المحور باليمين، و6 حارات بينهم حاجز بالاتجاه القادم من الشيخ زايد إلى أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان.

وتم إنشاء "نزلة"؛ بهدف الربط بين محور الطريق الأبيض الموازي لطريق 26 يوليو، للمساعدة في الوصول إلى الدائري حال وجود ازدحام مروري، حيث يتكون من 4 حارات يمين، و4 حارات شمال.

ويصل محور 26 يوليو الجديد إلى منتصف محور 26 يوليو ثم يتجه لمدينة أكتوبر، ويتيج للمتهجين إلى أكتوبر تجنب الازدحام بميدان لبنان، ويلتقي مع محور المهندس شريف إسماعيل، وبدوره يؤدي إلى المريوطية والمنصورية والهرم.

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