أمين الفتوى يحسم الجدل عن الهدايا وموقف الذهب بعد فسخ الخطوبة -(فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

أجاب الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "كنت مخطوبة وحدث فسخ للخطوبة وكان في هدايا هل حرام لو لم أردها لها؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأثنين: "الخطوبة وعد بالزواج، ويمكن لا يحدث زواج، فالهدايا إذا كانت مستهلكة فلا ترد، لكن لو كانت تليفون لم يستخدم يرد".

وأضاف: "الذهب يُرد لأنه من المهر ولا تستحق المرأة المهر إلا بعد الزواج وبالتالي لابد أن يرد في كافة الأحوال".