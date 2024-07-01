إعلان

BBC

مصدر يكشف حقيقة سحب عربات المترو المكيفة لترشيد الكهرباء

12:15 م الإثنين 01 يوليه 2024

مترو الأنفاق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بمترو الأنفاق حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن اتجاه المترو لسحب العربات المكيفة وتخفيض السرعة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الاثنين، إن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح ولا توجد أي تعليمات خاصة بسحب القطارات أو العربات المكيفة من الخدمة لخفض استهلاك الكهرباء وخاصة بالخط الثالث.

وأضاف المصدر، أن الخط الثالث على سبيل المثال مكيف بالكامل، متسائلًا: هسحب كل القطارات المكيفة إزاي وأجيب بديل ليها منين؟. ده كلام مش صحيح.

وتابع المصدر، أنه لم تصدر أية تعليمات بشأن غلق التكييفات في عربات المترو وعلى وجه التحديد بالخط الثالث.

وحول خفض سرعة القطارات، أشار المصدر، إلى أن هذا الإجراء ليس له علاقة بترشيد الكهرباء، وأن قرار الخفض يطبق منذ فترة وخاصة مع فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر بدورها على حرارة القضبان ما يستلزم تخفيض السرعة.

وأشار المصدر، إلى أن خطة التشغيل تسير كما هي دون أي تغيير، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن الترشيد في استهلاك الكهرباء.

عربات المترو المكيفة ترشيد الكهرباء مترو الأنفاق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب انقطاع الكهرباء.. طلب إحاطة لرفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

إعلان

إعلان

* خلال أيام.. ما طلبات صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر؟
* رسميا.. عودة العمل بتخفيف أحمال الكهرباء ساعتين فقط من اليوم
* مصدر رسمي: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لهذا السبب -تفاصيل