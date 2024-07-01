مصدر يكشف حقيقة سحب عربات المترو المكيفة لترشيد الكهرباء

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بمترو الأنفاق حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن اتجاه المترو لسحب العربات المكيفة وتخفيض السرعة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الاثنين، إن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح ولا توجد أي تعليمات خاصة بسحب القطارات أو العربات المكيفة من الخدمة لخفض استهلاك الكهرباء وخاصة بالخط الثالث.

وأضاف المصدر، أن الخط الثالث على سبيل المثال مكيف بالكامل، متسائلًا: هسحب كل القطارات المكيفة إزاي وأجيب بديل ليها منين؟. ده كلام مش صحيح.

وتابع المصدر، أنه لم تصدر أية تعليمات بشأن غلق التكييفات في عربات المترو وعلى وجه التحديد بالخط الثالث.

وحول خفض سرعة القطارات، أشار المصدر، إلى أن هذا الإجراء ليس له علاقة بترشيد الكهرباء، وأن قرار الخفض يطبق منذ فترة وخاصة مع فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر بدورها على حرارة القضبان ما يستلزم تخفيض السرعة.

وأشار المصدر، إلى أن خطة التشغيل تسير كما هي دون أي تغيير، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن الترشيد في استهلاك الكهرباء.