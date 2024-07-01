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الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا الجمعة المقبلة

11:46 ص الإثنين 01 يوليه 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى و معنى، يتم افتتاح (16) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد 5 / 7 / 2024م.

وأوضح في بيان له، الاثنين، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 5/ 7 / 2024م عدد ( 12097) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (710) مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المساجد التي يتم

مديرية أوقاف السويس

1. مسجد الرحمن – عزبة هجرس – كبريت – حي الجناين

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد أولاد عبد العظيم – الغنايم بحري - الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد العتيق – قرية الجراي– الغرق - مركز إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد فجر الإسلام – قرية الحمراء – مركز وادي النطرون

5. مسجد جمعة الهنداوي – قرية المسين – مركز الدلنجات

6. مسجد سلطان – قرية سيدي عقبة – مركز المحمودية

7. مسجد القلعة – قرية الملقة – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. مسجد عزبة عبده – أريمون – كفر الشيخ

مديرية أوقاف المنيا

9. مسجد القرايشة الجديدة – القرايشة – منشأة الدهب - المنيا

10. مسجد الأحمدي – قرية دهمرو – مركز مغاغة

11. مسجد الرحمن – عزبة الفداء- قرية برمشا – مركز العدوة

مديرية أوقاف الدقهلية

12. مسجد عبد الله بن مسعود – كفر علام – منية النصر

13. مسجد محمد عبد الوهاب – عزبة البنك – منشأة عبد الرحمن - دكرنس

14. مسجد الشيخ – عزبة التل المحمودية - دكرنس

مديرية أوقاف الشرقية

م

15. مسجد صالح بدر – العزازي - أبو حماد

16. مسجد الشيخ حربي – الهوابر - ديرب نجم

وزارة الأوقاف عبد الله حسن مديرية أوقاف السويس مديرية أوقاف الفيوم
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