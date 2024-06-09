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متحدث الزراعة: توفير لحوم حية تبدأ من 155 إلى 250 جنيه

10:45 م الأحد 09 يونيو 2024

الأضاحي

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كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة وجهت اليوم هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن فترة الأعياد تشهد استعدادات مكثفة، موضحا أن عيد الأضحى القادم يشهد تجهيزات داخل المجازر ورفع الاستجابة القصوى في والوحدات البيطرية.

واستطرد: يوجد حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة صلاحية اللحوم التي سيتم بيعها للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، إلى جانب متابعة الرقعة الزراعية ومواجهة أي تعديات عليها حيث يستغل البعض اجازة العيد في أعمال التعدي وهو ما ننتبه له.

ولفت النظر إلى افتتاح شوادر تابعة للوزارة في كل المحافظات لتوفير اللحوم الحية والأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا لتوفير لحوم حية تبدأ من 155 إلى 250 جنيه حسب النوع بشوادر ومنافذ الوزارة

الأضاحي اللحوم الحية وزارة الزراعة
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