كلمتي اللي بتمشي في البيت.. لميس الحديدي: عمرو كان دمه تقيل وبيطفش العرسان مني قبل زواجنا



كتب- حسن مرسي:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل بداية علاقتها بزوجها الإعلامي عمرو أديب، حيث قالت إنها في البداية كانت تراه "دمه ثقيل" واقتصرت علاقتهما على كونهما زملاء في العمل.

وأضافت الحديدي خلال بودكاست "منا وفينا" عبر قناة "المشهد"، اليوم الأحد، مازحة" أديب كان "بيطفش كل العرسان اللي بيجولي وبيقنعني أرفضهم".

وعلى الرغم من هذه البداية غير التقليدية، إلا أن الحديدي أكدت أن كلمتها هي التي تمشي في البيت في الأمور الكبيرة والصغيرة، ولكن بعد استشارة زوجها، معقبة: "كلمتي هي اللي بتمشي في البيت بعد استشارة عمرو".

ووصفت الإعلامية لميس الحديدي أسرتها بأنها أسرة عادية لها مواعيد ثابتة في كل شيء، وأنهم يسافرون كثيرًا.

وأشارت الحديدي إلى اختلاف شخصيتها عن شخصية زوجها، فهي اجتماعية للغاية، بينما هو برج العقرب ويفضل الانعزال، ومع ذلك، فقد تمكنا من تخطي مرحلة الغيرة التي كانت موجودة في بداية زواجهما، وأصبحا يعيشان حياة زوجية سعيدة منذ 30 عامًا.