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BBC

وجعي يخصني.. لميس الحديدي تكشف سر إخفاء إصابتها بالسرطان

10:05 م الأحد 09 يونيو 2024

لميس الحديدي

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كتب- حسن مرسي:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن سبب إخفائها إصابتها بمرض السرطان عن الجمهور لسنوات طويلة.

أوضحت الحديدي خلال بودكاست "منا وفينا" عبر قناة "المشهد"، اليوم الأحد، أنها لم ترغب في أن يعلم الناس بمرضها، لأنها تعتبره "وجعًا يخصها" ولا تريد أن يظن الناس أنها تتاجر به.

وأشارت الحديدي إلى أنها أخفت مرضها حتى عن ابنها إلى أن كبر، وأنها تملك قدرة على "دوس زرار جوايا" لتنسى أي شيء تريد نسيانه، بما في ذلك الأشخاص الذين ضايقوها.

وعن تجربتها مع المرض، وصفت الحديدي الفترة التي عرفت فيها بإصابتها بالسرطان بأنها كانت "كابوسًا"، لكنها تمسكت بالأمل في الشفاء، ووجدت الدعم من ابنها وأمها وزوجها الإعلامي عمرو أديب، بالإضافة إلى أصدقائها وعائلتها وبعض المقربين منها.

وذكرت الحديدي أن أصدقاءها كانوا يقيمون حفلات خلال جلسات العلاج الكيماوي، وأنها كانت تسجل حلقات برنامجها مع الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد انتهاء هذه الحفلات، "صحابي كانوا بييجوا خلال جلسة العلاج، يعملوا حفلة، وكنت بخلص الحفلة وأسجل حلقة الأستاذ محمد حسنين هيكل"، مؤكدة أنها لم تغب في أي يوم عن جمهورها خلال فترة مرضها.

مرض السرطان لميس الحديدي اخفاء المرض
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