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BBC

بشرى سارة بشأن توافر نواقص الأدوية بعد عيد الأضحى.. فيديو

08:10 م الأحد 09 يونيو 2024

الدكتور إسلام عنان

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كتب- داليا الظنيني:

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الدواء المثيل هو نفس المادة الفعالة من شركة أخرى، لافتا إلى أن الأطباء يتخوفون من انتهاء الملكية الفكرية لدواء معين.

وقال عنان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن القلق في المثيل من الدواء أن يتاح استبداله بالدواء الآخر، معلقا: أمريكا وضعت قواعد وجداول للمثيل من الدواء.

وتابع عنان: «الشركات المحلية في مصر تصدر لـ50 دولة أجنبية ولا قلق من المثيل، والسلاسل هي التي تتمكن من المنافسة في السوق بسبب هامش الربح».

وبشأن أزمة النواقص، أضاف عنان قائلا: بعد العيد لن يكون هناك أزمة في نواقص الدواء، وهناك علاقة بين عدم توفير الأدوية وارتفاع الأسعار وغلق نحو 1500 صيدلية.

واختتم: هامش الربح محدد للصيدلي وهذا ضغط كبير لصغار الصيدليات، وحال توفير الأدوية التي لسنا بحاجة لها مثل الفيتامينات والمضادات الحيوية ستوفر كثير على الدولة.

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