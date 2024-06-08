استثنائي وتكوين هندسي فريد.. الجيزة تنشر صورة ترصد موقع المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

قالت محافظة الجيزة، إن المتحف المصري الكبير يقع في موقع استثنائي أعلى هضبة الجيزة، في مواجهة الأهرامات الثلاثة، وفي تكوين هندسي فريد، استغرق العمل على بنائه 20 عامًا، ولا يزال العالم يترقّب افتتاح أجزائه الأخرى، وعرض كنوز الملك توت عنخ آمون، بعد مرور مئة عام على اكتشاف مقبرته.

ويُعد المتحف المصري الكبير، المشروع الأبرز والأهم للقرن الحادي والعشرين؛ وتعود فكرة إنشائه في تسعينيات القرن الماضي، حيث تم وضع وُضع حجر الأساس للمشروع في عام 2002.

واكتمل تشييد المتحف المصري الكبير، خلال عام 2021، ليكون أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

ونشرت محافظة صورة ترصد موقع المتحف المصري الكبير، منذ قليل، عبر صفحتها على "فيسبوك"، السبت.

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