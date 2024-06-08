مصر تواصل جهود تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

كتب- محمد سامي:

واصلت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ طلعاتها خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من شهر يونيو الجاري من المملكة الأردنية الهاشمية، لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها السكان في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون دخول المساعدات بصورة كافية إلى القطاع.

جاء ذلك استمرارًا للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كل القوى الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى داخل القطاع.

كما جاءت تلك المساعدات لتلبي جزءًا ضئيلًا من الاحتياجات الملحة والأساسية للحفاظ على الحياة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة.