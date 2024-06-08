المياه بتشتغل 6 ساعات وتقطع 3.. موعد انتهاء أزمة انقطاع المياه بإحدى مناطق فيصل

كتب- محمد أبو بكر:

اشتكى عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية في منطقة الطوابق بفيصل في محافظة الجيزة، من قطع المياه لفترات طويلة.

وتواصل "مصراوي"، مع مصدر بمحافظة الجيزة؛ لبحث أسباب انقطاع المياه في منطقة الطوابق فيصل وموعد حلها.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إن عدد السكان في منطقة الطوابق بفيصل في محافظة الجيزة، كان في البداية نصف مليون نسمة فقط، ووصل حاليًّا إلى 2.5 مليون نسمة.

وأوضح المصدر أن مواسير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعد زيادة عدد السكان إلى هذا الحد أصبحت غير كافية.

وأشار المصدر إلى أن المياه تنقطع في منطقة الطوابق بفيصل على نوبات، مشيرًا إلى أنها تعمل لمدة 6 ساعات، وتقطع 3 ساعات بشكل متناوب؛ وقد تكون خلال فترة المساء أو الصباح، قائلًا: "المياه بتشتغل لمدة 6 ساعات، وبعدين تقطع 3 ساعات".

وتابع المصدر بأنه تم إضافة خط 900 مللي وخط 700 مللي؛ لتحسين ضغوطات مياه الشرب في منطقة الطوابق نظرًا لارتفاع الكثافات السكانية في منطقة الطوابق.

وأكمل المصدر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تكثف أعمالها حاليًّا لعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية، ومن المتوقع انتهاء الأعمال خلال يوم الإثنين المقبل، أو بحد أقصى الأسبوع الحالي.

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