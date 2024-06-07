أطلقتها "المنظمة الدولية".. وزير العمل: ندرس انضمام مصر للتحالف الدولي للعدالة الاجتماعية

كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، على هامش أعمال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف مع "بوريس زورشير"، وزير الدولة لشؤون العمل السويسري.

وبحسب بيان صادر عن "العمل"، الجمعة، تناول اللقاء مجموعة من القضايا التي تهم سوق العمل في البلدين، وتعزيز أوجه التعاون بين وزارة العمل المصرية ونظيرتها السويسرية في مجالات العمل المختلفة، ومنها، التشغيل، وتنمية المهارات والتشريعات.

وطلب وزير العمل السويسري، معرفة أولويات الوزارة في مؤتمر العمل الدولي هذا العام، وأوجه التعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأكد وزير العمل، على اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، فقد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري، وبإيداع أوراق التصديق لدى المنظمة.

وقال "شحاتة"، إن أبرز الأنشطة التي تقوم بها الوزارة مع المنظمة تتعلق بالحرية النقابية، والحوار الاجتماعي، والعمل الأفضل، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وكل هذه الأمور تتناولها مشروعات تنموية.

وخلال اللقاء أيضًا، جرى مناقشة انضمام مصر للتحالف الدولي للعدالة الاجتماعية، وهو مبادرة أطلقتها منظمة العمل الدولية؛ للنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتحسين التعاون العالمي في معالجة الثغرات البارزة في مجال العدالة الاجتماعية.



وفي ذات السياق، أعرب وزير العمل المصري، على أن الوزارة تدرس الانضمام إلى إلتحالف، وسوف تقوم باتخاذ الاجراءات في أقرب وقت ممكن.

وتطرق اللقاء أيضًا؛ لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالجالية المصرية بسويسرا.

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