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20 صور للمسار والمحطات.. أحدث تصوير جوي لمشروع مونوريل شرق النيل

09:19 م الجمعة 07 يونيو 2024
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل
  • عرض 19 صورة
    مشروع مونوريل شرق النيل

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كتب- محمد نصار:

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، مجموعة من الصور التي تظهر أحدث أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل.

ويمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/ غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميًا.

ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مونوريل شرق النيل مشروع مونوريل قطار المونوريل
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