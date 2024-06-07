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مذكرة تفاهم بين هيئتي "الدواء والشراء الموحد" لتفعيل منظومة التتبع الدوائي

02:30 م الجمعة 07 يونيو 2024

هيئة الدواء المصرية

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القاهرة – أ ش أ

وقعت هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع هيئة الشراء الموحد تتضمن التفاهم التعاون بينهما في تفعيل نظام التتبع الدوائي.

ويعد نظام التتبع الدوائي أحد الأنظمة التقنية، والذي يستخدم لتتبع الأدوية من نقطة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الأدوية وجودتها، وذلك من خلال مراقبة سلسلة التوريد، ومنع دخول الأدوية المزيفة أو المنتهية الصلاحية إلى السوق.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعميم منظومة التتبع الدوائي على كافة الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة، والعمل على التطبيق وفق القواعد المنظمة لذلك.

هذا المحتوى من

Asha
هيئة الدواء المصرية هيئة الشراء الموحد نظام التتبع الدوائي
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