كان يردده النبي.. تعرف على أفضل دعاء للعشر أيام الأوائل من ذي الحجة

كتب- عمرو صالح:

تفصلنا ساعات عن حلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1445 والذي يحرص فيه الكثير من المسلمين على تقديم الأعمال الصالحة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ..وتساءل البعض عن أفضل دعاء يمكن ترديده في تلك الأيام المباركة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية أفضل الأدعية المستحب ترديدها خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الإفتاء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق دعاء (الكوامل الجوامع) ضمن دعاء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهو:اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها خلال العشر الأوائل من شهر ذو الحجة : اللَّهمَّ مالِكَ الملْكِ تُؤتي الملكَ من تشاءُ وتنزِعُ الملكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ من تشاءُ وتُذِلُّ من تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ رحمنَ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمَهما تعطيهما من تشاءُ وتمنعُ منهما من تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ من سواك.

كما أنه من دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة قول: اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

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