التنمية المحلية: 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد بقيمة 442 مليون دولار، من أصل 500 مليون دولار وهذا يؤكد على تنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما تم تنفيذه من مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد، 5130 مشروعا، في العديد من القطاعات، لافتا إلى أن النطاق الجغرافي للبرنامج يشمل محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، البرنامج أسهم في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلا اقتصاديا زراعيا وخدميا، مشيرا إلى أن مشروعات البرنامج امتدت حاليا إلى 10 محافظات أخرى في الصعيد"، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية ووزارات الدولة المصرية لتنفيذ هذه المشروعات.