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تكفر الذنوب.. أمين الفتوى: الرسول أوصانا بأداء هذه الصلاة مرة واحدة شهريا - فيديو

07:06 م الأربعاء 05 يونيو 2024

الدكتور محمد كمال

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كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "كيفية صلاة التسابيح وما ثوابها؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية" الناس"، اليوم الأربعاء: "سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان بيصلي أربع ركعات متصلات، في كل ركعة 75 تسبيحة يقول: (سبحان الله والحمد لله.. ولا إله إلا الله.. والله أكبر) بيقول التسبيح ده بعد قراءة السورة القصيرة وفي الركوع والسجود والرفع وما إلى ذلك بعد ما ينتهي من أربع ركعات بتبقى كده هو أدى صلاة التسابيح، وهي مكفرة للذنوب".

وتابع "كمال": "الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصلاة تغفر بها الذنوب كبيرها وصغيرها اللي الناس تعرفه واللي الناس ما تعرفوش الذنب اللي وقعت فيه بينك وبين الله أو بينك وبين خلق الله، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نفعلها في كل يوم مرة أو في كل جمعة أو في كل شهر أو في السنة مرة واحدة ولذلك فى ناس بتصليها دايما في شهر رمضان".

الدكتور محمد كمال دار الإفتاء المصرية صلاة التسابيح برنامج فتاوى الناس
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