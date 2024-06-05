هشام آمنة: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية

القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة ، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج، ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ، لافتاً إلى أن البرنامج ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، ونجح البرنامج بها حتي الربع الثالث من العام المالي 2023-2024 في تنفيذ 2676 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 10.8 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطن فى مختلف المجالات.

وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول من البنك الدولي والحكومة والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل علي قدم وساق في محافظة سوهاج لتحقيق طفرة تنموية حقيقية علي ارض المحافظة ويعتمد علي منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية ،وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين وذلك من خلال المكون الأول والذي يركز على تحسين تنافسية المحافظة من خلال رفع كفاءة المناطق الصناعية وتحسين نظام الإدارة بها ،بالإضافة إلي تطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بها، و تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال ، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلي المكون الثاني والذي يهتم بتنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق المحلية والتطوير الحضري وتحسين البيئة وغيرها من مجالات عمل الإدارة المحلية.

ووجه آمنة بسرعة تشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها في سوهاج 30 مجمعا حكوميا بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، بكامل قوتهم للعمل من المجمعات التي تم الانتهاء من تأثيثها، وكذلك أيضاً المجمعات الزراعية، والأسواق الحضرية، والمواقف، ونقاط الإطفاء" والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت بنطاق المحافظة، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه ..أكد محافظ سوهاج طارق الفقي على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظتين عن تلك المشروعات ، وقدم اللواء طارق الفقى الشكر لوزارة التنمية المحلية على برامج بناء القدرات والدعم الفني الذى تشرف على تنفيذها مع البنك الدولي .

كما شهد اللقاء استعراض موقف التكتلات الاقتصادية بالمحافظة حيث تشمل 5 تكتلات ومن أهمها تكتل صناعة الأثاث بطهطا، وتكتل صناعة التلي بجزيرة شندويل، والغزل والنسيج بأخميم .

وأشار الفقى إلى المتابعة المستمرة لمعدلات العمل في ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة غرب طهطا، وغرب جرجا بتكلفة إجمالية مليار و605 ملايين جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين، مؤكداً أهمية المشروع كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ودعم الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم وزيادة التنافسية، و خلق فرص عمل و تنمية اقتصادية للمحافظة.

تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمحافظة سوهاج وذلك في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والمجمعات الحكومية الخدمية وغيرها من القطاعات وسبل التغلب على اى معوقات تواجه أعمال التنفيذ .

واستعرض الفقي الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " بقرى سوهاج، والبالغ عددها 181 قرية، و 1123 نجعا وتابعا، بعدد 7 مراكز إدارية كمرحلة أولى ، وكذلك موقف القرى التي قاربت على الانتهاء من جميع المشروعات، وأصبحت جاهزة للافتتاح، مشيراً إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية للإسراع في الانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والطرق المؤدية إلى تلك القرى، والانتهاء من تنسيق المواقع العامة للمشروعات، وأعمال اللاندسكيب، وفرش مباني الخدمات، والوحدات الصحية، تمهيدا لافتتاحها قريبا، كما وجه محافظ سوهاج رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الأطراف لتوفير كافة الأراضي المطلوبة لإنشاء المشروعات بالمرحلة الثانية من المبادرة بمركزي «أخميم، وطهطا».

كما بحث اللقاء جهود محافظة سوهاج في تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء ، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوضيح كافة الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج عن تلقي 16 ألفا و656 طلبا للتصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو الجاري وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، مؤكداً علي قيامه بصورة دورية بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير المنظومة بالإضافة إلى قيام القيادات التنفيذية بجولات ميدانية للمتابعة.

وتابع آمنة مع محافظ سوهاج، جهود المحافظة في النهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بسوهاج؛ لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين، بما يساهم في الحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية، والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يحقق رضا المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .

وأشار محافظ سوهاج إلي انه يتابع بصورة دورية للإسراع في تنفيد أعمال إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بمركز المراغة على مساحة 20 فدانا بقرية " الغريزات"، بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مشيراً إلي ان المحافظة تعمل حالياً علي الانتهاء من إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز ومدينة جهينة يقع على مساحة 19.5 فدان، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الكوري في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لإنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها.

واختتم اللقاء بمناقشة جهود محافظة سوهاج في الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل علي توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وإحكام الرقابة علي الأسواق مع ضرورة شن المزيد من الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.