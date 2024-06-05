بيان مهم من "الجيزة" بشأن ضخ المياه في حدائق الأهرام

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على استقرار ضخ المياه في مناطق حدائق الأهرام، مشيرًا إلى عودة الضغوط لطبيعتها بعد انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال تركيبات الطلمبة الجديدة وصيانة عددًا من خطوط المياه المغذية والتي ساهمت بشكل واضح في تحسين ضغوطات المياه وانتظام ضخ المياه ووصولها للمناطق المرتفعة بالقطاع.

وأشار "راشد"، بحسب بيان، الأربعاء، أن هناك تنسيق دوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لمتابعة انتظام الخدمة لمواطني قطاع هضبة الأهرام إلى جانب نشر فرق للمتابعة والرصد الميدانية؛ للتعامل الفوري مع أي مشكلات تواجه الشبكات وخطوط المياه، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للتيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم وضع عددًا من الحلول الجذرية العاجلة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية؛ لمواجهة أية مشكلات مستقبلية نظرًا للتوسع العمراني والكثافات السكانية الكبيرة بقطاع هضبة الأهرام.

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