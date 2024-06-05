الانخفاض في هذا الموعد.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين (بيان بالموجة الحارة)

8 خرائط وصور حديثة من الأرض.. آخر تطورات إزالات محاور المرج وموقف



كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 10 يونيو 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة: تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء من الأربعاء 05 يونيو إلى الجمعة 07 يونيو.

وأضاف البيان: يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الأربعاء..

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الخميس والجمعة..

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يسود انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.