القائد العام للقوات المسلحة يفتتح أعمال التطوير لأحد مراكز التدريب بإدارة التعليم والتدريب المهني

كتب- محمد سامي:

افتتح الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، أعمال تطوير مركز تدريب مهن المركبات والمدرعات والتسليح وتشغيل المعادن التابع لإدارة التعليم والتدريب المهني بعد تطويره ورفع كفائته وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة، وذلك بحضور الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أح / محمد عدلي عبد الواحد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة والتي كان لها أكبر الأثر في تنفيذ أعمال التطوير والتحديث لمنظومات التأمين الفنى للأسلحة والمعدات وتأهيل الكوادر الفنية القائمة عليها داخل القوات المسلحة.

كما استعرض اللواء أح / طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة أعمال التطوير داخل الإدارة فى إعداد الكوادر المهنية المتميزة القادرة على صيانة وإصلاح وتشغيل مختلف الأسلحة والمعدات ، فضلاً عن التعاون مع العديد من الجامعات التكنولوجية والمؤسسات المدنية لتدريب الشباب المصرى داخل المراكز التخصصية للإدارة .

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلماً تسجيلياً بعنوان " صناع المستقبل " تناول أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة .

وقام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية للمركز شملت الأجنحة والأقسام المختلفة داخل المركز ومعرض لمنتجات المراكز التخصصية لإدارة التعليم والتدريب المهنى .

كما نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة ، مشيداً بالطفرة الكبيرة التى شهدتها منظومة التأمين الفنى فى القوات المسلحة من تحديث وتطوير لتلبية متطلبات التأمين الفنى للأسلحة والمعدات المستخدمة داخل القوات المسلحة .