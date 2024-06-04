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تغيير مواعيد مترو الأنفاق بسبب مباراة مصر وبوركينا فاسو - تفاصيل

03:03 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

مترو الأنفاق

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قبل قليل، عن إجراء تعديل جديد في مواعيد عمل الخط الثالث للمترو والذي تتولى الشركة إدارته وتشغيله بسبب مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء: شجع المنتخب المصري في مواجهته ضد بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل في ستاد القاهرة الدولي.

وأضافت: استقل الخط الثالث الأخضر للوصول إلى محطة الاستاد في أسرع وقت واللحاق بالمباراة، زودنا ساعات العمل حتى الساعة واحدة صباحًا وتوفير قطار كل 4 دقائق ونصف.

وتابعت: اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق.

مترو الأنفاق مباراة مصر وبوركينا فاسو الخط الثالث للمترو
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