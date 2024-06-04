نفذته شركة مصرية.. محور جديد يربط شرق العاصمة النيجيرية أبوجا وغربها - صور

24 صورة.. تحصيل 500 جنيه لاستخراج شهادة بيانات التصالح في مخالفات

كتب- محمد نصار:

انتهت شركة المقاولون العرب النيجيرية من تنفيذ محور جديد يربط شرق العاصمة النيجيرية أبوجا وغربها.

المحور افتتحه الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، يرافقه نيسوم ويكي، وزير العاصمة الفيدرالية أبوجا، وكبار المسئولين.

ويعد هذا المحور أحد مشروعات الكباري التي تمثل أحد محاور الربط بين شرق العاصمة النيجيرية أبوجا وغربها.

وأوضح المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، أن هذا المشروع بالعاصمة النيجيرية يمثل أحد المشروعات التي نفذتها الشركة هناك، وأبدى سعادته بانتهاء هذا المشروع.

وقال المهندس محمد العيداروس، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب النيجيرية، إن المشروع يشمل أعمال إنشاء كوبري بطول 90 مترًا طوليًا، متقاطعًا مع الطريق الدائري.

ويشمل المحور أعمال خرسانات بكمية 7800 م3، وأعمال طرق ربط بطول 2 كم، بكمية أتربة 200,000 م3، وأعمال أسفلت بمسطح 40,000 م2، طبقة سطحية وطبقة رابطة، وأعمال زراعة بمسطح 30,000 م2، وكامل أعمال الإنارة اللازمة للمحور.

وتكمن أهمية هذا المحور في ربط شرق أبوجا بغربها، وإنهاء التكدس المروري بالمحاور القديمة وتسهيل حركة المرور بين أحياء العاصمة بشكل مباشر.