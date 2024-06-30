وسيلة الحمل منعت نزول الحيض فهل ينفع أصلى؟.. عضو الأزهر العالمي تُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، على سؤال متصلة تدعى فاطمة، حول: "عمرى 28 عاما واستخدم وسيلة منع حمل هرمونية تمنع نزول الدورة الشهرية نهائيا والأطباء أكدوا الأمر طبيعي، فهل يجوز لى الصلاة والصوم، فى الأيام المفترض أنها كانت تنزل فيها؟".

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "ما دام الأمر طبيعى بحكم الأطباء، والامتناع يمكن أن يستمر ولا يؤثر على صحتها فعليا".

وأضافت: "معظم النساء اللى بيستخدموا وسيلة منع حمل هرمونية بيتوقف نزول الدم، وهو اللى بيمنع الصلاة لأنها بتفقد الطهارة".

وتابعت: "ما دام لا ينزل دم حتى لو بالشهور والسنين بسبب هذه الوسيلة، فهنا أنا طاهرة فيجوز لى الصلاة".