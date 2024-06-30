بسبب امتحان الفيزياء.. أول تحرك برلماني ضد وزير التربية والتعليم -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة.

وقال العمدة: "رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري انقطاعَ التيار الكهربائي وتزداد المعاناة على الأُسر التي بها طلاب الثانوية العامة في ظل جو شديد الحرارة، نجد وزير التربية والتعليم يزيد من حالة الاحتقان لدى الشارع المصري؛ خصوصًا من أُسر طلاب الثانوية العامة القسم العلمي، في صعوبة امتحان مادة الفيزياء، والذي وصفه الطلاب بأنه يحتاج إلى عباقرة لحله، وزاد من توتر الطلاب وجود أحد الأسئلة وإجابته الصحيحة غير موجودة بين الاختيارات الموجودة في الامتحان".

وأضاف النائب: "ومما يزيد من شعور المواطن بالظلم والاحتقان الشديد، أنه يجد زملاء لابنه أو ابنته قد تم تسريب الامتحان لهم ومعه حلوله، وحصلوا على الدرجات النهائية دون وجه حق؛ مما يضيع معه مجهود الطالب المجتهد الذي لم يتجه إلى الغش أو تسريب الامتحان، وعانى ولي أمره في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لتوفير الأموال اللازمة لحصول ابنه على درس في ظل تردي مستوى التعليم في المدارس واشتراك الإنترنت لمشاهدة دروس الأونلاين".

وقال العمدة: "نظرًا لكوننا في فترة تعديل وزاري؛ نرجو من رئيس الوزراء إجراء تحقيق فوري وعاجل في ما تم بامتحان الفيزياء في ضوء ما ورد من تسريب وأخطاء، وكذلك إجراءات الرقابة الشديدة على ما تبقى من امتحانات الثانوية العامة، لضمان أن تكون الامتحانات دون تعقيد، وأن يتم التنسيق مع شركات الإنترنت؛ لمنع الإنترنت في مناطق لجان الثانوية العامة مدة الامتحان فقط، حتى لا يمكن تداول الامتحان بين راغبي الغش؛ حفاظًا على العدالة بين المواطنين وكذلك لمصلحة الدولة في تحديد المستوى الفعلي للحاصلين على الثانوية العامة؛ لكي تجد الدولة خريجًا يمكن الاعتماد عليه في كل مجالات العمل".