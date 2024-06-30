غدا.. "مصر للطيران" تسير 19 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
القاهرة- أ ش أ:
تسير شركة مصر للطيران غداً الاثنين، 19 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة.
وذكرت الشركة أن الرحلات تشمل 5 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، و3 بخط سير جدة - كوناكري، ورحلة بخط سير جدة - باماكو، ورحلة بخط سير جدة - الأقصر، ورحلة بخط سير جدة - برج العرب بالإضافة إلى 8 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارتي الداخلية والصحة وقرعة الجيزة والشرقية وسوهاج والقليوبية وتضامن البحر الأحمر والمنيا والشرقية والمؤسسة والدقهلية وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.
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