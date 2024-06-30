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غدا.. "مصر للطيران" تسير 19 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

04:23 م الأحد 30 يونيو 2024

عودة الحجاج أرشيفية

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القاهرة- أ ش أ:

تسير شركة مصر للطيران غداً الاثنين، 19 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة.

وذكرت الشركة أن الرحلات تشمل 5 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، و3 بخط سير جدة - كوناكري، ورحلة بخط سير جدة - باماكو، ورحلة بخط سير جدة - الأقصر، ورحلة بخط سير جدة - برج العرب بالإضافة إلى 8 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارتي الداخلية والصحة وقرعة الجيزة والشرقية وسوهاج والقليوبية وتضامن البحر الأحمر والمنيا والشرقية والمؤسسة والدقهلية وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

عودة الحجاج مصر للطيران الحجاج
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